Criminosos invadem estádio e roubam R$ 5 mil em bolas do Luverdense Esporte Clube

Cinco criminosos invadiram o Estádio Municipal Passos das Emas, em Lucas do Rio Verde (330 quilômetros de Cuiabá), e roubaram 14 bolas avaliadas em R$ 5 mil, do Luverdense Esporte Clube, na manhã desta quarta-feira (1).

O episódio foi registrado por volta das 5h30. O gerente do time foi quem comunicou o caso à Polícia Civil. Segundo ele, o vigilante do local ligou e relatou que teria ido até o supermercado tomar um café.

No entanto, ao retornar por volta das 6h15, teria sido surpreendido por um bando de criminosos no interior do estádio, sendo que um deles mostrou uma arma de fogo.

O grupo teria pulado o muro do local, perto da porta de entrada da imprensa, arrombado algumas grades e cadeados, para roubar itens do clube.

Os bandidos reviraram tudo e roubaram 14 bolas da Toper e Nike, causando prejuízo de R$ 5 mil.