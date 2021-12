Criança de 3 anos tem morte cerebral após ser espancada e padrasto é preso em flagrante em MT

“O paciente L.M.S.G. 3 anos, deu entrada na sexta-feira (17), na UTI pediátrica, vítima de violência doméstica. Após receber todo o tratamento possível, a criança não resistiu e veio a sofrer morte encefálica, cujo protocolo será aberto na tarde deste sábado (18), 24 horas após a primeira avaliação neurológica”, diz nota.

A criança foi levada pelo padrasto, que estava muito nervoso e disse que a criança teria tido convulsões e se machucado no berço. Ele disse ainda que estava na casa com as duas crianças e que sua mulher havia saído para trabalhar. Perguntado se havia batido nas crianças antes, ele negou.