Com gol de pênalti, Cuiabá vence o Fortaleza e precisa de apenas um empate para escapar do rebaixamento; veja os melhores momentos

Do: Olhar Direto

O Cuiabá conquistou uma vitória importantíssima, por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (06), na Arena Pantanal, contra o Fortaleza e deixou a zona de rebaixamento. Agora, o Dourado precisará de apenas um empate contra o Santos, na quinta-feira, para garantir a permanência na primeira divisão. O gol foi marcado por Elton, de pênalti.

O gol do Cuiabá saiu logo no começo. Após a bola ficar ‘pererecando’ na área, acabou sobrando para Felipe Marques, que ao tentar dominar no peito, acabou atropelado pelo zagueiro Jackson, do Fortaleza, que nasceu na capital mato-grossense. O árbitro marcou o pênalti, tendo a decisão referendada pelo VAR.

Elton, que entrou de titular nesta partida, cobrou com categoria, deslocando Marcelo Boeck. Os mais de 15 mil que estavam na Arena Pantanal foram à loucura.

Depois, o Cuiabá teve outras boas chances, já que o Fortaleza não deu um chute sequer ao gol, na primeira etapa. Porém, o time mato-grossense não conseguiu ampliar.

O segundo tempo foi completamente diferente. O Fortaleza mudou os jogadores e a postura, tendo dominado as ações.

Aos 9 minutos, Wellington Paulista bateu de fora da área, mas Walter pegou firme. Aos 15, Benevenuto teve grande chance, mas cabeceou, sozinho, para fora. Titi também teve uma chance pelo alto, mas desperdiçou.

Uma das grandes chances apareceu com David, que rabiscou para cima do zagueiro, entrou em direção à linha de fundo e bateu cruzado. Walter fez grande defesa.

Com 30 minutos da etapa final, Robson arriscou de longe, com uma pancada, mas Walter segurou firme. Romarinho teve grande chance, após cruzamento de Robson, que foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Porém, a bola explodiu na zaga.

No fim, Jorginho fechou o time com uma linha de cinco e segurou o resultado de suma importância para o Dourado, que ainda não está livre do rebaixamento, mas precisará de apenas um empate contra o Santos na última rodada.

Se o Cuiabá perder, ainda terá chances de permanência, caso Juventude ou Bahia não vençam suas partidas.

“É momento de enaltercer a força da equipe em todo o Campeonato Brasileiro. Iniciamos numa fase não tão boa em casa, ocilamos, é normal para quem joga pela primeira vez. Vitória muito importante e maravilhosa para a gente”, disse Paulão ao Premiere, no fim do jogo.

Com a vitória, o Cuiabá foi aos 46 pontos e só depende de si para garantir a permanência na elite nacional. Na rodada 38, a última da Série A, o Dourado visita o Santos, na quinta-feira, às 20h30 (de Cuiabá), na Vila Belmiro.