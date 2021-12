Carreta com casal e criança tomba na curva e esposa de motorista morre

Do: Olhar Direto

Uma mulher de 24 anos identificada como Pamela Cristina da Silva Coelho morreu depois que uma carreta tombou no km 694 da BR-070, em Cáceres (220 km de Cuiabá). A vítima era esposa do condutor do veículo de carga.

Segundo o site Cáceres Notícias, o motorista da carreta de 27 anos e o filho de 2 foram socorridos e levados ao Hospital Regional. Já a mulher não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A carreta estava carregada de madeira e seguia de Cáceres sentido a Cuiabá. O condutor teria perdido controle na descida da Serra do Mangaval e o peso da carga fez o veículo tombar.

A Perícia Técnica (Politec) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) apuram o acidente.