Campo Verde receberá uma das maiores e mais modernas indústrias de fios da América Latina

A Incofibras, indústria do ramo têxtil, montará em Campo Verde uma das maiores, e mais modernas indústrias de fios da américa latina, a montagem dos equipamentos começará na próxima segunda-feira (3), neste momento a indústria está recebendo aproximadamente 50 contêineres que foram importados da china e da europa, e que logo na sequência será instalada na unidade de Campo Verde, isso fará da indústria uma das maiores produtoras de fios da região.

A Incofibras irá empregar aproximadamente 250 pessoas diretamente e 700 pessoas de forma indireta, o que será muito importante para a oferta de emprego e renda em Campo Verde.

De família tradicional no ramo têxtil(família Rambo) a Incofibras atuará em Campo Verde juntamente com outras indústrias que produzirão aproximadamente em um futuro próximo quase cinco mil mil toneladas de fios/mês, o que fará de Campo Verde um dos maiores polos produtores de fios da região.

“A chegada das máquinas no final de 2021 se torna um ótimo presente de natal para a cidade de Campo Verde e claro para a população, o que irá modificar o ambiente industrial e automaticamente ofertará vagas de emprego para nossa população, atuando em duas pontas, uma na verticalização da nossa produção e outra da oferta de emprego e naturalmente renda para população de campo verde”, afirmou o Prefeito de Campo Verde Alexandre Lopes de Oliveira.

Com a chegada do trilhos da ferrovia, há uma grande tendência que a logística de fios ocorra também pelo modal ferroviário (longa distância), uma vez que essa logística é feita pelo modal rodoviário, essas opções de logísticas acabam atraindo industriários que veem na vocação de Campo Verde a oportunidade de verticalizar a produção têxtil, produzida com muita excelência em nosso município.