Campo Verde passa a ter ponto fixo de vacinação contra a Covid-19

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria de Saúde de Campo Verde, através da Vigilância Epidemiológica, definiu um único ponto fixo de vacinação contra a Covid-19, já a partir desta quinta-feira (2). A vacinação passa a ocorrer no anexo do PSF Araras I, ao lado do INSS.

Serão disponibilizadas as vacinas AstraZeneca, PFizer e Coronavac, de acordo com o esquema vacinal, e para todas as doses (primeira dose, segunda dose e dose de reforço).

“A vacinação é uma forma segura e eficaz de prevenir a doença, de controlarmos a pandemia. Se as pessoas atrasarem seus esquemas vacinais e deixarem para tomar a segunda dose ou dose de reforço, aumenta a chance de infecções pela variante do Covid-19”, alerta Amélia Leonel Pereira, da Vigilância Epidemiológica de Campo Verde.

O horário de atendimento no local será de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 20h. também aos sábados, das 7h às 13h.

Novo ponto de Vacinação contra a Covid-19

>> Primeira dose

Pessoas com 12 anos e mais

>> Segunda dose

Pessoas que receberam a Vacina Comirnaty/Pfizer e AstraZeneca/Fiocruz (08 semanas – 56 dias)

Pessoas que receberam a Vacina Coronavac/Butantan (21 dias)

>> Terceira dose

Pessoas a partir de 18 anos, vacinadas com a segunda dose a 5 meses, com as vacinas AstraZeneca/Pfizer/Coronavac.

Não deixe de se vacinar! Tomar a vacina contra a Covid-19 é o passaporte necessário para que a vida volte à normalidade.