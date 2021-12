Câmara Fria para Instituto de Desenvolvimento Social “das Irmãs” otimiza atendimento a famílias carentes

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, em parceria com Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, entregou uma câmara fria ao Instituto de Desenvolvimento Social, conhecido como o “Instituto das Irmãs”, nessa segunda-feira (7).

A chegada da câmara fria é mais uma ferramenta de apoio às crianças, adolescentes e famílias atendidas pelo instituto. Com ela, os produtos alimentícios doados por supermercados e parceiros terão um local adequado para armazenagem, antes de serem entregues às mais de 30 famílias que recebem esse suporte.

“Parecia uma ilusão, apenas um sonho. Chegavam os alimentos e tínhamos que entregar correndo, então não era bem distribuído. Isso vai nos ajudar na distribuição igualitária e estamos muito gratos. Percebemos a diferença que uma cesta de alimentos, de frutas e verduras faz na vida de uma família. Agradecemos imensamente essa parceria com a Prefeitura, que tem sido um ganho muito grande para a sociedade. Isso, para nós, é muito importante”, afirmou Irmã Thelma, responsável pelo local.

O Instituto de Desenvolvimento Social é uma associação sem fins lucrativos criada em dezembro de 2012, com o objetivo de promover o desenvolvimento social da população mais carente de Campo Verde. Além do assistencialismo, visa também desenvolvimento psíquico e físico do ser humano, contribuindo para o engrandecimento da região e da sociedade em geral.

“Estou muito feliz, porque em menos de um ano estamos concretizando esse sonho. Quero dizer a vocês que nós vemos as irmãs como um braço estendido nosso. Temos trabalhado muito em conjunto e, se Deus permitir, continuaremos. Um exemplo é que só foi possível realizar nosso Bazar Mãos Amigas da forma que idealizamos, porque as irmãs fizeram a doação dos cabides. As irmãs nos ajudam em tudo que podem. A Assistência Social, este ano, entregamos 8 mil pés de alface por intermédio das irmãs, assim como abóbora, feijão, berinjela. E tudo repassamos às famílias que atendemos. Trabalhar com o social é isso. Não dividir e sim somar”, afirmou a primeira-dama e secretária de Assistência Social de Campo Verde, Rosilei Borges de Oliveira.

Segundo ela, cuidar de quem mais precisa só é possível com união de esforços. “Precisamos caminhar juntos, porque mais pessoas serão alcançadas e nosso objetivo de transformar vidas será alcançado. Vejam em nós companheiros de trabalho. Nós também encaminhamos algumas pessoas aqui, especialmente aquelas que têm diabetes, que precisam de alimentos específicos como frutas e verduras e as irmãs nos dão esse suporte. Nós que lidamos com isso, sabemos da importância dessa câmara fria, do armazenamento, da otimização da entrega. Estamos sempre juntos nessa caminhada”, complementou Rosilei.

A compra da câmara fria foi indicação do vereador Sílvio Eventos em gestões passadas e pôde ser comprada através de emenda parlamentar do deputado estadual Dilmar Dal Bosco, no valor de R$ 25 mil, que adotou a causa a pedido do prefeito Alexandre Lopes.

“Esse recurso tinha sido praticamente perdido, por causa do valor, que parece pequeno, mas o projeto é muito importante. Não é a quantidade de dinheiro que define a importância de um projeto. Hoje a realidade está aqui. O gesto que vocês estão fazendo de ajudar o próximo, aquele que mais precisa, é esse o grande discurso. É uma forma de garantir a qualidade dos produtos, entregar o alimento à mesa de uma família da forma correta. Quem sabe sonhamos mais na frente com unidades de processamento para polpas, tomates secos, caldos. É possível agregar muita coisa. Quem sabe isso seja um degrau para coisas muito maiores neste espaço”, afirmou Jilson Francisco da Silva, representando o deputado Dal Bosco na solenidade de entrega.

“Isso realmente foi uma luta muito gloriosa para entregar no dia de hoje. Quero deixar o agradecimento, especialmente às irmãs que ajudam tantas famílias aqui. O Legislativo e o Executivo estão à disposição sempre e o resultado é esse. Não é algo que vai acontecer, é algo que já está funcionando, está realizado. Isso é muito importante”, afirmou o vereador Sílvio Eventos.

De acordo com o prefeito Alexandre Lopes, a perspectiva é que, com essa nova ferramenta, mais famílias possam ser atendidas diariamente.

“O valor não se mede pela quantia de recursos, mas sim pela importância que essa câmara fria terá aqui. Aquilo que pudermos fazer enquanto instituição pública para fazer chegar à ponta, àquilo que tem que ser entregue, uma instituição que faz o bem, estaremos aqui. É o mínimo que podemos fazer nesse apoio a quem precisa. É preciso vocação, amor, e as irmãs fazem isso muito bem. Devo destacar toda a equipe da Prefeitura que faz a gestão de projetos, convênios, que tem se desdobrado. Estamos atrás do protagonismo que Campo Verde merece. Enquanto pudermos, vamos fazer com que a força do serviço público resulte em ações para a população”, concluiu o prefeito.