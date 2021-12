Do: Olhar Direto

Um carro caiu em um córrego na tarde desta quarta-feira (15) após ser atingido por outro veículo na Avenida Oito de Abril, em frente ao Mercado do Porto, em Cuiabá. Na ocasião, por volta de 13h40, um Voyage atingiu um Ford Ka em uma esquina da via. Com o impacto, o Ford Ka caiu dentro do córrego. Não houve feridos na ocorrência. Imagens registradas pelo Olhar Direto registraram o veículo, logo após a queda, em pleno córrego.

Veja o vídeo: