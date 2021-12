Aplicação da 2ª dose da Janssen começa nesta segunda-feira em Cuiabá

A aplicação deve ser feita quatro meses após a pessoa tomar a primeira dose, com exceção das grávidas e puérperas, que tomaram a Janssen antes da gravidez. Nesses casos elas devem tomar a dose de reforço da Pfizer.

Valéria de Oliveira, coordenadora da campanha vacinal, alerta que a segunda dose da Janssen a princípio será aplicada apenas no polo de vacinação da Unic Beira Rio, para ter um controle rigoroso da aplicação.

Em Cuiabá, 15 mil pessoas tomaram esta vacina, então foi recebida exatamente esta quantidade de doses. Por este motivo, apenas as pessoas que tomaram a primeira dose na capital poderão tomar a segunda também em Cuiabá, já que se pessoas de outras cidades quiserem tomar, os cuiabanos ficarão sem.

Para tomar a segunda dose da Janssen, a pessoa deverá levar ao polo da Unic o cartão de vacinação, onde está marcada a primeira dose. Quem tiver perdido o cartão só conseguirá receber a vacina após o Sistema do Plano Nacional de Imunização do Governo Federal voltar a funcionar corretamente, pois é onde todas as informações da vacinação estão registradas.