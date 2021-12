Advogado que perdeu transplantes de pâncreas e rim devido a temporal morre em Cuiabá

Como não conseguiu comparecer a tempo para o transplante, Antônio voltou para a fila, onde continuou aguardando por uma chance de receber os órgãos.

Em setembro deste ano, Jeanne rifou o próprio carro para custear as despesas do plano de saúde e do tratamento do marido. O plano era vender 999 bilhetes por R$ 30 cada.