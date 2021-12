Advogado que ostenta vida de luxo nas redes sociais é acusado de tirar dinheiro indevido de clientes em MT

Marcos responde a um processo e está sendo alvo de protesto por parte dos policiais que estão revoltados com o caso.

Nas redes sociais, o advogado ostenta uma vida de luxo. À reportagem, ele afirma que é resultado do trabalho dele. “Existe usufruto de uma vida compatível com o trabalho de um profissional que atua em mais de seis estados do Brasil”, se defendeu.

Ao g1, o advogado Marcos Vinícius disse que nunca houve nenhuma apropriação indevida de dinheiro dos seus clientes, e que, inclusive, já obteve uma decisão favorável na esfera cível, em um processo com essa mesma acusação. Ele afirma que possui muitos clientes e que só três fizeram essas denúncias.

Nessa terça-feira (14), uma manifestação realizada em frente à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso (OAB-MT), em Sinop.

“Fui acionado pelos policiais de Sinop para acompanhar a situação envolvendo o advogado Marcos Vinicius Borges. Consta que o referido advogado tem o costume de captar clientes indevidamente no interior da delegacia se utilizando artifícios antiéticos, provocando situações de afronta e desrespeito aos policiais que exigem o cumprimento das normas”, disse o presidente do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso, Glaucio Castanõn.