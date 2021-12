Adolescente é apreendido após destruir motocicleta e arrancar pedaço da orelha do padrasto

Do: Olhar Direto

Um adolescente de 16 anos de idade foi apreendido na noite de domingo (12) após agredir o padrasto, de 40 anos, no bairro Jardim Ágata, em Nova Mutum (238 km de Cuiabá). O menor de idade depredou a motocicleta e arrancou um pedaço da orelha da vítima com uma mordida.

De acordo com a Polícia Militar, a cavalaria da corporação foi solicitada por volta de 19h para atender a ocorrência. No local, os agentes encontraram a vítima, que relatou ter sido agredida pelo seu enteado. O menor de idade usa drogas e não morava na casa do homem, conforme ele próprio relatou.

Naquele dia, o adolescente chegou em casa agressivo, jogou a motocicleta da vítima no chão e passou a atingi-la com golpes de pedra. Um dos golpes, feito com uma pedra maior, amassou completamente o tanque da moto.

Em continuidade ao comportamento agressivo, o menor passou a agredir a vítima com socos e pontapés. Aos militares, o homem disse que entrou em luta corporal para se defender. Em determinado momento, porém, o adolescente mordeu e arrancou um pedaço da sua orelha.

O jovem deixou a casa e fugiu em seguida. Os policiais, por sua vez, realizaram buscas nas proximidades e conseguiram capturá-lo em uma rua do bairro Pequi. Em sua posse, ainda foram encontradas uma faca e uma porção de maconha.

Durante seu depoimento, o adolescente confirmou ter danificado a motocicleta do padrasto e ter mordido a sua orelha. Diante dos fatos, o menor de idade foi apreendido, algemado, devido ao risco de fuga, e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde deve responder às medidas cabíveis.

Vale destacar que também foi feito um registro junto ao Conselho Tutelar, uma vez que trata-se de um caso envolvendo um menor de idade.