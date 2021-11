Vovô do crime é preso por furtar mais de 50 vítimas em ônibus de Várzea Grande

Do: Olhar Direto

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf) prendeu na manhã desta quarta-feira (24) um idoso de 62 anos, suspeito de cometer aproximadamente 50 furtos em ônibus do transporte público da cidade.

O ‘vovô do crime’ é batedor de carteira profissional e estava com mandado de prisão decretado. Ele agia no terminal André Maggi e também dentro dos ônibus que fazem as linhas Marfrig-Alameda/Terminal x Terminal/São Benedito, Terminal/Asa Bela.

Segundo levantamento da Polícia Civil, entre janeiro e outubro deste ano, estima-se que o idoso tenha praticado cerca de 50 furtos, agindo com destreza, no interior de ônibus do transporte público.

Os investigadores da Derf apuraram que o homem se aproveitava de sua aparência idosa para não levantar suspeitas, andando sempre bem vestido, às vezes com roupa social e óculos de grau.

Ele carregava, na maioria das vezes, uma pasta arquivo, que usava como parte da habilidade para praticar os furtos. O suspeito escolhia as vítimas, geralmente mulheres com bolsas, as aguardava subir no ônibus e entrava logo em seguida, colocando a pasta na frente para cobrir a bolsa da vítima e, sem que ninguém visse, colocava a mão debaixo da pasta e puxava de dentro da bolsa da vítima pertences pessoais, geralmente, celulares e carteiras.

O criminoso escolhia como alvo os ônibus lotados, para que vítimas não percebessem o momento do roubo. Geralmente, as vítimas somente percebiam que havia sido furtadas quando chegavam em casa.

Na delegacia, ele confessou diversos furtos e alegou ter jogado as carteiras das vítimas em um matagal, se recusando a informar o local exato onde deixou os pertences.

O idoso tem 29 registros criminais, sendo um por roubo, outro por tráfico de drogas e 27 registros por furto. Além dessas ocorrências, a Derf de Várzea Grande apura outras 50 ocorrências.

De acordo com a delegada Elaine Fernandes, mesmo com uma extensa ficha criminal, o suspeito continuava solto, praticando os furtos com toda liberdade garantida. “Observa-se que essa convicção da impunidade faz os criminosos terem a certeza de que, de certa forma, o crime compensa. É de causar indignação que uma pessoa nessa idade, que deveria estar dando bons exemplos, estar furtando trabalhadores que voltam cansados de um dia exaustivo de trabalho e, além de terem que utilizar um transporte público lotado, ainda acabam sendo vítimas de um criminoso contumaz”, destacou a delegada.

Entre as vítimas do idoso estão diaristas e funcionários de um frigorífico situado no bairro Alameda, que relataram ainda estar pagando pelos aparelhos celulares que foram furtados, além do transtorno em ter que providenciar a segunda via dos documentos pessoais.

Furto

A estudante de enfermagem N.M.G. registrou um boletim de ocorrência no último dia 10 de novembro para relatar que foi furtada por um grupo de batedores de carteira enquanto passageiros de um ônibus lotado desciam no terminal da cidade. Ela teve a carteira, que estava dentro da bolsa, levada.

Dentro da carteira, havia R$ 900 em espécie e cerca de R$ 1.900 no cartão. Logo após descer no ponto, por volta de 12h15, ela foi comprar uma água quando percebeu que sua carteira não estava na bolsa. No mesmo momento foi até uma agência da caixa para bloquear seu cartão. Já era tarde, pois os bandidos já tinham sacado todo dinheiro, às 12h32.

Após o furto e o registro, ela começou a passar pelos lugares que os criminosos utilizaram seus cartões e descobriu, no boca a boca que várias pessoas foram vítimas de ações criminosas do mesmo tipo: ônibus lotado, prensam o passageiro e furtam sua carteira ou sua bolsa.