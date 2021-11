Sumiço de shampoo faz cliente se exaltar em Hotel de Campo Verde; Até a Polícia Militar foi acionada

Com informações do MegaNews CV

Nesta terça-feira (23), por volta das 23h05min, a GUPM foi informada via COPOM sobre um cidadão que estava alterado e causando tumulto no Hotel Morada do Sol.

De posse das informações de localização e descrição da ocorrências os militares se deslocaram ao local onde se depararam com o proprietário que relatou aos policiais que atenderam a ocorrência que devido o suposto sumiço de um shampoo do quarto do suspeito, o mesmo havia se alterado recusando qualquer acordo.

O proprietário ainda relatou que o suspeito caçava briga com qualquer um que tentava apaziguar a situação. Assim sendo os policiais tentaram conversar com o suspeito também, porém o mesmo se exaltou até com a guarnição militar, se recusando ainda a cooperar.

Devido a dificuldade de cooperação ambos foram encaminhados a Delegacia de Polícia de Campo Verde para prestarem mais esclarecimentos a autoridade competente.