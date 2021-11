Sindicalista morre esmagado por trator no interior do Estado

Do: MidiaNews

O acidente aconteceu na tarde de segunda (22) enquanto ele levava madeira para vizinho

Um trabalhador rural de 46 anos, identificado como Dejair Domingues, morreu na tarde de segunda-feira (22) depois de ser esmagado por um trator em Juara (a 716 quilômetros de Cuiabá).

Segundo a imprensa local, Dejair era bastante conhecido na cidade e foi eleito como conselheiro fiscal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juara. Ele iria tomar posse junto com a nova diretoria, no próximo dia 04 de janeiro de 2022.

Conforme a Polícia Civil, o caso aconteceu no Assentamento Bom Sucesso, na zona rural do Município.

Ele foi encontrado pelos vizinhos, já sem vida, preso debaixo de um trator Valmet.

De acordo com as investigações, Dejair trafegava com o trator na estrada P.A Vale do Arinos, Linha 03, próximo a um sítio. Ele se dirigia à propriedade vizinha para levar algumas toras de madeira.

Para chegar até a casa do vizinho, Dejair precisava passar por uma serra. O veículo, no entanto, teria perdido a força e quando ele tentou trocar a marcha, desceu de ré e o trator tombou em cima dele.

A Polícia Civil esteve no local e apura o acidente.