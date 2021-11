Secretaria Municipal de Educação realiza Mostra Sensorial com foco na educação especial

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria de Educação de Campo Verde realizou a 1ª Mostra Sensorial, de 8 a 12 de novembro, com ações voltadas à Educação Especial da rede municipal, enfatizando a estimulando o ensino a alunos com alguma deficiência que são atendidos.

O evento teve o objetivo de levar para a comunidade escolar o conhecimento sobre as atividades desenvolvidas na sala de recursos, com alunos que vivem com alguma deficiência, seja ela física ou cognitiva.

Foram apresentados diversos recursos, onde não só os alunos de inclusão puderam conhecer, como toda a comunidade escolar, participando na prática do trabalho das professoras da Educação Especial.

Cerca de 3.500 alunos das escolas municipais Sabina Lazarin Prati, Artemir Pires, Monteiro Lobato, São Lourenço e Paulo Freire, participaram e interagiram com as atividades propostas pelas equipes da Educação Especial. O evento contou com a parceria da Coordenadora de Educação Especial, professoras especialistas da sala de recursos e comunidade escolar no geral.

Os jogos foram desenvolvidos pela equipe do AEE durante o ano letivo e a apresentação e exposição das atividades transpassaram toda a semana, para que as pessoas pudessem participar e conhecer o trabalho realizados pelas professoras do AEE em sala de aula.