Saiba mais sobre o assassinato do médico veterinário em Diamantino

Do: MidiaNews

A vítima foi encontrada próxima à rodovia MT-240; a PM está em busca do autor do crime

O médico veterinário Ayres Benjamin Andreolla, de 33 anos, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (5) após se envolver em uma briga em uma propriedade rural, em Diamantino (a 201 km de Cuiabá).

De acordo com informações da Polícia Militar da cidade, o corpo da vítima foi localizado no quintal da casa próximo à rodovia MT-240.

No local foi constatada que a porteira de acesso à propriedade estava trancada com corrente e cadeado. Próximo a ela havia uma caminhonete Ford Ranger pertencente ao veterinário.

Duas testemunhas relataram que a vítima foi assassinada depois de uma briga com o autor do crime. Segundo a PM, o próprio criminoso relatou às testemunhas que matou o homem após a vítima agredir ele e seu filho menor de idade durante o desentendimento.

Os militares ainda afirmaram que não conseguiram distinguir se o homem havia sido assassinado com golpes de faca ou tiros, já que o corpo estava muito ensanguentado.

No local onde a vítima foi encontrada as equipes encontraram dois cartuchos de espingarda. No entanto, a Polícia ainda aguarda a perícia da Politec para saber se a arma foi usada no crime.

Apesar de ter relatado sua versão do caso para as testemunhas, o autor do crime fugiu antes que os militares chegassem ao endereço.

A Polícia Civil de Diamantino está responsável pelas investigações do homicídio. Até o momento não houve prisões.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames de necropsia.