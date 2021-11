Resgate encontra destroços em área que caiu avião em Ubatuba

Corpo ainda sem identificação foi resgatado por equipes da FAB na noite desta quinta. Força Aérea diz que buscas continuam

R7

Destroços foram encontrados nas áreas de busca do acidente com um avião bimotor entre as regiões de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. A aeronave desapareceu na noite da quarta-feira (24), mas as buscas por vítimas começaram na quinta-feira (25) pela manhã.

Um corpo foi resgatado pelo avião da FAB (Força Aérea Brasileira), transportado e entregue aos órgãos competentes para os procedimentos. Por meio de nota, a FAB se solidarizou com a família da vítima e informou que continua atuando nas buscas aéreas no local do acidente por meio de um helicóptero e com o auxílio do Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba.

“A Força Aérea Brasileira (FAB) lamenta informar que as equipes de resgate a bordo do helicóptero H-36 Caracal do 3°/8° GAV, unidade da FAB sediada na Base Aérea de Santa Cruz (Basc), localizaram o corpo de uma vítima não identificada na área de busca, provavelmente do acidente envolvendo a aeronave de prefixo PP-WRS, que se encontrava desaparecida no litoral do estado do Rio de Janeiro”, disse por meio de nota.

Buscas

O Corpo de Bombeiros realiza buscas desde a quinta-feira (25) para localizar um avião bimotor que caiu na divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, entre as regiões de Ubatuba e Paraty. A aeronave tinha três pessoas a bordo no momento do acidente.

De acordo com a corporação, houve um chamado sobre uma possível queda de uma aeronave entre os municípios de Ubatuba, no litoral norte paulista, e Paraty, localizado no estado fluminense.

O Grupamento de Bombeiros Marítimo de Ubatuba atendeu à ocorrência e encaminhou uma embarcação com cerca de quatro tripulantes para realizar as buscas na área informada. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, acionado às 23h46 desta quarta-feira (24), também presta apoio na procura da aeronave e das possíveis vítimas.

Em publicação numa rede social feita por Mylena Oliveira, a jovem se identifica como prima do piloto do suposto avião envolvido na queda. A familiar afirma que a aeronave, de prefixo PP-WRS, com três pessoas, precisou realizar um pouso forçado sobre a água na região de Paraty por volta das 20h30 desta quarta-feira (24). A família estaria sem notícias do piloto desde as 21h.

A namorada do piloto também informou que a aeronave decolou às 20h20 de São Paulo em direção ao aeroporto de Jacarepaguá. Segundo ela, o avião teria perdido o motor e precisado fazer um pouso forçado no mar entre Paraty e Trindade às 21h.

De acordo com a Anac, a aeronave de modelo PA-34-220T, série 34-8133079, pertence ao piloto José Porfírio de Brito Junior. Não é possível afirmar se o dono estava presente no momento do acidente. Segundo a Agência, o bimotor está com operação negada para táxi aéreo mas em situação regular para aeronavegabilidade.

* Com a colaboração de Gabriella Justo, da Record TV