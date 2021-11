Rede social de gerente dado como desaparecido é atualizada; ex-namorada é ouvida

Do: Olhar Direto

As redes sociais do gerente Daniel Francisco Lima Rosa, de 37 anos, visto pela última vez no dia 17 deste mês, no bairro Pedra 90, em Cuiabá, tem sido atualizadas. Nesta quinta-feira (25), a capa do Facebook foi atualizada com uma foto dele.

Na publicação, amigos e familiares comentaram que não acreditam na versão de que ele tenha estuprado a enteada e foragido por este motivo. “Se for você meu amigo, entre em contato com seus familiares, pois a Polícia Civil está disponibilizando recursos para sua localização a pedido deles. Deus esteja contigo Guerreiro”, publicou um amigo.

A acusação do estupro é feita pela ex-namorada do gerente. A mulher compareceu na sede do 1º Batalhão da Polícia Militar juntamente com a filha para relatar o ocorrido, no último domingo (21). Na oportunidade, disse que estaria desconfiando do ‘convivente’ e dos comportamentos da filha.

Conforme a ocorrência, a criança estaria agressiva com Daniel, mas ele estaria negando qualquer relação com o comportamento dela. Porém, conforme conta a empresária, no dia 17, Daniel teria fugido de casa e nunca mais entrou em contato. Ainda conforme a ocorrência, a menina teria dito a mãe que Daniel abusava dela desde abril deste ano.

Diante dos fatos, a PM encaminhou a empresária e a filha à Delegacia da Mulher 24 horas. Na ocasião, a empresária entregou um aparelho celular da marca Motorola com tela quebrada, que seria de Daniel. Ela afirmou também que Daniel teria apagado alguns arquivos, mas não mencionou quais.

Em depoimento dado ao Núcleo de Pessoas Desaparecidas (NPD), da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na terça-feira (23), a empresária teria dito que suspeita que Daniel tenha ido para Rondônia, onde tem parentes.

Polícia investiga desaparecimento

Conforme apurou a reportagem, Daniel teria saído da residência da mãe no bairro Pedra 90, e dito que iria buscar suas coisas na casa da ex. No entanto, Daniel nunca mais retornou para a casa.

Durante a noite, Daniel afirmou em mensagens enviadas a mãe que não conseguiria retornar no mesmo dia. Já na manhã do dia 18, ele teria enviado ‘Bom Dia’.

Conforme algumas pessoas próximas de Daniel, a mulher não aceitava o fim do relacionamento e costumava fazer chantagem emocional por conta dos problemas de saúde.

Antes de se envolver com a empresária, Daniel foi casado por 14 anos com uma mulher com quem tem um filho da mesma idade. Os dois ainda estão juntos s no papel.

Mas foi em janeiro deste ano, que ele teria começado a ter um caso com a empresária, depois de ter sido contratado para trabalhar como gerente das lojas de roupas que ela é proprietária.