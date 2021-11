Recepção de Hospital Municipal de Campo Verde sofre várias reclamações dos pacientes; Veja vídeo

Com informações do MegaNews CV/Campo Verde 1000 Grau 2.0

Mais um vídeo circula as redes sociais mostrando uma pessoa perdendo a paciência com a recepção do Hospital Municipal Coração de Jesus em Campo Verde.

O fato segundo a data representada no sistema de segurança do próprio hospital refere-se a (05.11) por volta das 21h51min. Nas imagens é possível observar que uma pessoa perde a paciência e se direciona aos atendentes. Os profissionais da recepção se levantam e afastam, não havendo reação da parte dos funcionários.

A Página Campo Verde 1000 Grau 2.0 no Facebook publicou o vídeo com o seguinte título: ” O que está acontecendo nesse hospital?? ” O Título refere-se ao ciclo de reclamações que acontecem ultimamente.

Ao verificar os comentários da publicação, foi possível perceber que as reclamações eram direcionadas ao atendimento prestado na recepção da unidade, como é possível ver nas imagens à seguir: