Princípio de incêndio causa fumaceiro em trecho da Miguel Sutil

Morador registrou imagens do fogo em espaço de venda de água de coco, na manhã desta terça-feira (30)

Um princípio de incêndio atingiu um espaço de venda de água de coco na manhã desta terça-feira (30), imóvel localizado ao lado da churrascaria Nativa, na Avenida Miguel Sutil.

Um morador da região registrou as imagens, por volta das 5h55, após se assustar com a nuvem de fumaça no local.

Ao MidiaNews, ele relatou ter visto que uma pequena chama era a responsável pela fumaça e o fogo parecia atingir uma das máquinas de venda de água de coco

Nos vídeos, é possível ver o fogo próximo a uma placa de “Drive Thru”. No entorno do local há algumas árvores, mas as chamas não chegaram a atingir a vegetação.

O morador afirma que viu duas pessoas saindo do local e elas mesmas combateram o princípio de incêndio, sem precisar acionar o Corpo de Bombeiros.

Segundo a testemunha, o local ao lado da churrascaria já é conhecido por outro incêndio que, tempos atrás, destruiu por inteiro uma loja no terreno.

Apesar do susto, o morador assegura que a situação foi controlada rapidamente.

Veja os vídeos: