Presidência do TJ-MT nega recurso e Emanuel segue fora do cargo

Do: MidiaNews

Alvo de uma ação do Ministério Público Estadual, prefeito de Cuiabá foi afastado do cargo por 90 dias

O Tribunal de Justiça negou nesta sexta-feira (5) o pedido de suspensão de decisão liminar impetrado pela defesa e manteve o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) afastado do Palácio Alencastro.

Para a presidente em exercício do Tribunal desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, o afastamento do chefe do Executivo não causa lesão grave à ordem pública, ao contrário do que argumentam seus advogados

“Não se demonstram, na espécie, presentes os requisitos para a suspensão de liminar, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida impositiva”, escreveu. Leia a íntegra da decisão AQUI.

Emanuel foi afastado pelo período de 90 dias pelo juiz Bruno D´Oliveira Marques, em uma ação civil pública proposta pelo Ministério Púbico Estadual (MPE).

Além do afastamento na esfera cível, decretado no último dia 29, o emedebista também foi afastado do cargo em outra ação proposta pelo MPE, na esfera criminal. Neste caso a decisão foi assinada pelo desembargador Luiz Ferreira da Silva, no dia 19 de outubro.

Ele é acusado de criar um “cabide de empregos” na Secretaria Municipal de Saúde para acomodar indicação de aliados, obter, manter ou pagar por apoio político.

Outra acusação que pesa é a de pagamento do chamado prêmio saúde a servidores da Pasta – em valores que variam de R$ 70,00 a R$ 5,8 mil – sem nenhum critério.

Segundo as investigações, o prefeito reiterou nas práticas consideradas irregulares apesar de determinações judiciais e de ordens do Tribunal de Contas do Estado.

O prejuízo aos cofres públicos de Cuiabá, segundo o MPE, foi de R$ 16 milhões.

Sem risco à ordem pública

No pedido, a defesa alegou que a decisão de Bruno D’Oliveira não delineou qual seria a efetiva ingerência de Emanuel nas contratações de servidores temporários e nos pagamentos de prêmio saúde, argumentando que nenhuma dessas atribuições é de sua competência e, por isso, inexiste elementos probatórios mínimos de uso político da Secretaria Municipal da Saúde”.

Apontou “patente a grave lesão à ordem pública desencadeada pela decisão impugnada, que afrontou a soberania popular e democrática ao verdadeiramente cassar, sem justificativa idônea, milhares de votos outorgados a Emanuel pela população de Cuiabá”.

Na decisão, a desembargadora afirmou que não vê grave lesão a ordem pública que pudesse levar a suspensão da decisão que determinou a afastamento do prefeito pelo prazo de 90 dias.

“A uma, porque serão dirimidas pelo Judiciário, por meio das vias ordinárias, as questões acerca da legalidade de seu afastamento, sendo certo que se faz necessária a apuração das irregularidades que foram imputadas ao Requerente, inclusive como forma de garantir a confiança e credibilidade da população nas instituições”, disse.

“A duas, porque, a despeito do referido afastamento, a Administração Pública continua em pleno funcionamento”, acrescentou.

Outro recurso negado

No último dia 28 de outubro, o desembargador Luiz Ferreira da Silva também negou recurso da defesa de Emanuel Pinheiro, denominado de agravo, e o manteve afastado do cargo em relação a ação criminal.

Agora, os nove desembargadores que compõem a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ-MT irão julgar o mérito do agravo.

Na decisão, o desembargador citou a decisão do juiz Bruno D’Oliveira Marques, da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, que determinou o afastamento de Emanuel na esfera cível.

Ressaltou que na decisão o magistrado entendeu que a continuidade dele no comando do Poder Executivo Municipal “acarretaria constrangimento social e receio de reiteração, sendo imperioso o seu afastamento como forma de acautelamento da moralidade administrativa e, principalmente, de resguardar o normal e regular andamento do presente feito, ao menos até o final da instrução processual”.

Para Luiz Ferreira, “assim também deve permanecer no âmbito da investigação criminal, ao menos até a análise do juízo de retratação ou da submissão deste recurso ao colegiado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas”.