Prefeitura entrega revitalização do Estádio Félix Belém de Castro e Espaço Jovem

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde entregou no último sábado (27) a revitalização completa do Estádio Félix Belém de Castro e inaugurou o Espaço Jovem, um local pensado especialmente para a comunidade jovem e suas famílias, fruto do trabalho da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, em parceria com várias outras secretarias envolvidas.

Para comemorar a entrega, a equipe da Secretaria de Cultura, Lazer e Esporte preparou uma tarde com várias apresentações, com o grupo de artes circenses Trampolim e o artista Eluano, aula de Zumba, apresentações de manobras de motos, de som automotivo e também exposição de carros antigos. À noite, um estande do Cine Sicredi, parceria com a cooperativa Sicredi para exibição de filmes.

“Minha palavra é de agradecimento a todos os parceiros que se uniram para que esse momento fosse possível. Quando as pessoas me indagam sobre a funcionalidade desse espaço, falo com muito orgulho que é um ambiente para as famílias de Campo Verde. Agradeço muito o prefeito Alexandre Lopes, que abraçou essa causa e levou esse sonho em frente. Agradeço a todos os secretários, que se desdobraram para que isso fosse possível. A cada mão que fez parte dessa obra. É fruto de suor de todos nós e o resultado de um sonho. Que possamos usar esse ambiente que foi preparado com tanto carinho”, afirmou a secretária de Cultura, Lazer e Esporte, Izaurides Kesia Sampaio.

O Estádio, que antes era chamado Vila Olímpica Rei Pelé, foi fundado em 1996. Em 2005 mudou de nome para homenagear um dos maiores esportistas de Campo Verde, Félix Belém de Castro.

Este ano passou pela maior revitalização de sua história, com a reformulação de 3.292m². Foram revitalizados: vestiário, bilheteria, sala de imprensa, quadra e calçadas. Além disso, foi construída uma pista totalmente nova de 1.680 metros.

Junto dessa revitalização, foi construído o Espaço Jovem, um local para receber a comunidade jovem campo-verdense e suas famílias, onde poderão realizar atividades esportivas e culturais.

A indicação pela construção do Espaço Jovem foi do vereador Miguel de Paula e abraçada pela gestão municipal, que entregou a obra em menos de um ano.

“É um enorme prazer fazer parte desta história. O Espaço Jovem, para mim que participei muito de campeonatos de som, foi uma luta para que acontecesse. Um sonho da juventude campo-verdense. Nunca tinha saído do papel. No passado eram muitas promessas. O prefeito Alexandre Lopes vestiu a camisa dos jovens e finalmente saiu. Ficou lindo, graças a Deus”, elogiou o parlamentar.

De acordo com o prefeito Alexandre Lopes, além de um lugar para as famílias campo-verdenses, a revitalização do Estádio e entrega do Espaço Jovem têm outros objetivos ainda maiores, como valorizar todos os bairros daquela região e possibilitar uma vida mais saudável à população.

“É motivo de muita satisfação entregar um espaço como esse. Esse era um ambiente já existente. Era chamado Vila Olímpica, mas ainda era limitado. Sempre percebemos que isso aqui, além de um ambiente esportivo, também tinha outras importâncias, também tinha que valorizar a área imobiliária. Preciso agradecer as pessoas de outrora, que trabalharam por esse lugar, que deram sua contribuição. Quero agradecer nossa equipe por esse compromisso, os demais secretários que ajudaram tanto, nossos vereadores. Esse ambiente será entregue não só para atividades em campo e quadra, mas também para som, moto, caminhada, mas também oferecer um ambiente legal para as famílias passarem o final de semana, final de tarde. É um ambiente completo de atividades e lazer”, disse.

Durante a noite, houve uma partida de futebol especial entre os Amigos do Beto Cuiabano, ex-jogador do Flamengo e outras equipes nacionais, e os Amigos do Zezé, que é filho de Félix Belém de Castro, que dá nome ao Estádio.

A partida terminou em 2 x 1, com vitória dos Amigos do Beto Cuiabano.

“É uma alegria muito grande rever meus amigos, poder voltar no meu Estado, eu que sou de Cuiabá. Feliz demais pelo convite do prefeito Alexandre. O mais importante é fazer parte dessa festa. Isso aqui está melhor que o Maracanã”, brincou Beto Cuiabano.

O prefeito Alexandre Lopes, que participou do jogo na equipe do Zezé, representando Campo Verde, comemorou a vinda do ídolo atleta. “É uma honra tê-lo aqui nesse jogo inaugural. Beto Cuiabano é um ídolo nosso, ídolo do Flamengo, um ídolo de Mato Grosso. Obrigada pela presença e por nos prestigiar nessa inauguração tão linda”, afirmou.