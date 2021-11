Prefeitura de Campo Verde tem retificação de Processo Seletivo divulgada

A Prefeitura de Campo Verde, no estado do Mato Grosso, divulgou uma retificação referente ao Processo Seletivo que oferta nove vagas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, bem como a formação de cadastro reserva.

Conforme o documento (retificação I), houve uma atualização no cronograma de etapas e a prova escrita objetiva agora está prevista para ser aplicada no dia 19 de dezembro de 2021, enquanto que a avaliação prática deverá ocorrer em 9 de janeiro de 2022. A retificação na íntegra pode ser consultada em nosso site.

O Processo Seletivo

As oportunidades ofertadas são para os cargos de Artesão; Auxiliar Administrativo; Dentista; Enfermeiro; Engenheiro Civil; Farmacêutico; Fonoaudiólogo; Instrutor de Dança; Instrutor de Música; Instrutor de Teatro; Motorista de Transporte Escolar; Motorista de Veículos Leves; Motorista de Veículos Pesados; Nutricionista; Professor – Atendimento Educacional; Especializado Educação Especial; Professor – Atendimento Educacional Especializado Libras; Professor – Educação Infantil; Professor – Ensino Fundamental; Professor – Ensino Fundamental II – Artes; Professor – Ensino Fundamental II – Ciências; Professor – Ensino Fundamental II – Educação Física; Professor – Ensino Fundamental II – Ensino Religioso; Professor – Ensino Fundamental II – Geografia; Professor – Ensino Fundamental II – História; Professor – Ensino Fundamental II – Língua Inglesa (1); Professor – Ensino Fundamental II – Língua Portuguesa; Professor – Ensino Fundamental II – Matemática; Professor de Educação Física – Atletismo; Professor de Educação Física – Basquete (1); Professor de Educação Física – Capoeira (1); Professor de Educação Física – Futebol de Campo (1); Professor de Educação Física – Futsal (2); Professor de Educação Física – Handebol (1); Professor de Educação Física – Natação (1); Professor de Educação Física – Taekwondo; Professor de Educação Física – Voleibol (1); Psicólogo; Técnico em Enfermagem; Técnico em Informática; e Técnico em Raio X.

Para concorrer a uma das oportunidades ofertadas, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função, bem como ter idade mínima de 18 anos, ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, dentre outros requisitos. Aos aprovados e contratados, a remuneração será de R$ 1.247,95 a R$ 7.044,88, referente a carga horária de 24 a 40 horas semanais.

Inscrições e seleção

As inscrições podem ser feitas no período de 11 de novembro de 2021 a 25 deste mesmo mês e ano, por meio do site da KLC Concursos, mediante pagamento de taxa entre R$ 30,00 e R$ 40,00, porém, a isenção poderá ser solicitada até o dia 12 de novembro de 2021 por meio do envio do requerimento ao email klcconsultoria@gmail.com.br.

O Processo Seletivo Simplificado será de provas escritas objetivas, provas práticas e prova de títulos. A duração da prova objetiva será de três horas, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas e o conteúdo programático será composto por questões de conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, língua portuguesa e matemática.

Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os seguintes:

Maior idade, no caso da existência de candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, completados até o último dia de inscrição, conforme parágrafo único, art. 27 da Lei 10.741/2003;

Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos;

Maior pontuação na prova de língua portuguesa;

Maior pontuação na prova de conhecimentos gerais; e

Persistindo o empate, o mais velho, conforme consta no edital.

A validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de dois anos, contados da homologação final dos resultados. Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.