Prefeitura de Campo Verde abre processo seletivo para cadastro de reserva

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde publicou nesta quarta-feira (10) o Edital do Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2021, para criar cadastro de reserva para diversos cargos, tendo em vista o eminente vencimento do Processo Seletivo Nº 001/2019, em 7 de janeiro de 2022. São vagas para 45 cargos e funções.

As inscrições iniciam nessa quinta-feira, 11 de novembro, e seguem até o dia 25. As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico da empresa organizadora do certame: www.klcconcursos.com.br.

As provas objetivas serão realizadas no dia 19 de dezembro e as provas práticas para os cargos de motorista no dia 9 de janeiro.

As vagas do cadastro de reserva são para as seguintes funções:

Artesão, Auxiliar Administrativo, Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Instrutor de Dança, Instrutor de Música, Instrutor de Teatro, Motorista, Nutricionista, Professor – Atendimento Educacional Especializado: Educação Especial e Libras; Professor – Educação Infantil, Professor – Ensino Fundamental I, Professor – Ensino Fundamental II: Artes, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática; Professor de Educação Física – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer: Atletismo, Basquete, Capoeira, Futebol de Campo, Futsal, Handebol, Natação, Taekwondo e Voleibol; Psicólogo, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem – Zona Rural: Agrovila João Ponce de Arruda, Assentamento Dom Osório, Assentamento Santo Antonio da Fartura, Capim Branco; Técnico em Informática, e Técnico em Raio X.

Leia a íntegra do edital clicando aqui.