Policias matam homem que tentava feminicídio contra a esposa

Do: MidiaNews

Ele aplicava gravata em mulher e fazia ameaças com faca; caso aconteceu em Santo Antônio do Leverger

Um homem identificado como Jolison Moreira Fernandes foi morto por policiais militares, no domingo (21), após tentar tirar a vida da esposa com uma faca, em Santo Antônio do Leverger (33 km de Cuiabá).

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu no bairro Fronteira e os policiais foram acionados por uma testemunha que disse que Jolison, conhecido como “Pérola”, estava com duas facas e agredindo uma mulher.

No local, os PMs encontraram Jolison com a mulher imobilizada, num golpe com o braço, conhecido como “gravata”. O homem também segurava uma faca contra o pescoço da vítima.

Segundo os policiais, o agressor estava bastante agitado, fazia ameaças de tirar a vida da esposa “por amor” e aparentava ter usado drogas.

Em negociação entre os policiais e o Jolison, o agressor afirmava que não iria soltar a vítima e reforçava as ameaças. Em certo momento, um dos policiais disparou contra o homem, mas não foi suficiente para contê-lo.

A vítima tentou fugir do agressor, porém ele a atacou com a faca. Nesse momento, os PMs fizeram novos disparos contra o homem.

O atendimento médico foi acionado e constatou o óbito de Jolison no local.

A mulher também foi atendida e teve três cortes de facas nas mãos e algumas escoriações.

O caso ainda é investigado.