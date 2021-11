Policiais prendem associação criminosa com participação de PM suspeita de extorsão e jogo do bicho

Do Expressão Notícias

Investigadores da 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) em atendimento ao chamado de uma vítima, na manhã desta quinta-feira (24/ 11) prendeu três integrantes de uma Associação Criminosa, formada entre eles, por um Policial Militar da Reserva Remunerada.

Os criminosos, de acordo com a PC, haviam determinado, mediante grave ameaça e dizendo pertencerem do Comando Vermelho, que a vítima e o esposo, só poderiam vender jogo do bicho para o grupo e que, caso contrário teriam que fechar as portos ou seriam mortos.

Conforme a polícia, as vítimas memorizaram a placa do veículo usado pelos criminosos e repassaram as informações a policiais civis que, em diligência, fizeram a prisão dos acusados, nas proximidades da extorsão.

Com os indivíduos foram apreendidos vários aparelhos de telefone celular, máquinas e bilhetes usados nas apostas dos jogos de bicho. O caso foi encaminhado ao delegado de policia Wilson de Souza Santos que autuou todos em flagrante pelos crimes de associação criminosa e extorsão.

Durante a lavratura do procedimento, os investigadores encontraram mais uma vítima dos criminosos ligados a quadrilha. Informes dão conta que o propósito dela é o domínio do jogo do bicho em Cáceres.

Os presos, acusados de pertencerem ao grupo criminoso são D.S.G – 20 anos – morador de Sinop, A.J.C – 50 anos policial militar da reserva remunerada, morador de Cáceres e J.C.J.S – 36 anos, morador de Alta Floresta.

Em poder do grupo foram apreendidos 05 máquinas de jogo com carregadores, quatro aparelhos celulares, diversos bilhetes de apostas do jogo do bicho e um veículo VW de cor preta.