Polícia prende garota de programa que extorquiu cliente em VG

Do: MidiaNews

Temendo ter imagens divulgadas, vítima pagou R$ 2,3 mil por meio de um Pix

Uma garota de programa foi presa pela Polícia Civil, em ação da Delegacia de Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande, após roubar um cliente em um motel na região do “Zero Km”.

O crime ocorreu na madrugada do último sábado (20), quando a vítima de 30 anos foi até um bar no Jardim Potiguar e combinou um programa com a profissional de 19 anos. Ambos acertaram os valores e foram para um motel.

Depois de um período no motel, chegou outra garota de programa, de 31 anos, a qual passou a filmar os atos entre o cliente e a outra garota.

Logo em seguida, a profissional do sexo mais velha, usando uma faca, passou a ameaçar e a chantagear o cliente afirmando que divulgaria os vídeos caso ele não fizesse uma transferência no valor de R$ 4 mil.

O cliente argumentou que não tinha a quantia total. Porém, acabou fazendo a transferência via Pix no valor de R$ 2,3 mil, e em seguida pagou o motel e o programa sexual. Ao sair do estabelecimento, a vítima compareceu na Derf de Várzea Grande para registrar um boletim de ocorrência.

Diante das informações, a equipe policial passou a apurar o crime e por meio de imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades dos fatos, conseguiu identificar a autora do roubo, que também foi reconhecida por foto.

Os policiais civis tiveram acesso ao documento do cartão, comprovando a transferência no valor de R$ 2,3 mil feito durante a madrugada

Com base nos indícios e provas, a suspeita foi localizada e encaminhada até a Derf de Várzea Grande. Ao ser interrogada, ela alegou que a houve um desacerto entre eles e o valor transferido era referente a outros dias em que haviam saído com o cliente.

Depois de ouvida, a suspeita foi presa pelo crime de roubo. Por possuir registro civil alterado para nome feminino, ela foi autuada com o atual nome conforme consta nos documentos.