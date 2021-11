Polícia Civil cumpre 27 mandadosjudiciais em Campo Verde, Primavera do Leste e Rondonópolis

Os alvos são investigados por crimes como integrar organização criminosa, tráfico de drogas, sequestro, tortura e homicídio

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (23.11), em Primavera do Leste, a Operação Codinome para cumprimento de 27 mandados de prisão e de busca e apreensão. Os alvos são investigados por crimes como integrar organização criminosa, tráfico de drogas, sequestro, tortura e homicídio.

A investigação é coordenada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e até o momento foram presos 18 suspeitos, sendo dois em flagrante.

São cumpridos mandados nas cidades de Primavera do Leste, Campo Verde e Rondonópolis.

A operação conta com apoio das unidades da Regional de Primavera do Leste, das regionais de Barra do Garças e de Rondonópolis, da Delegacia Especializada de Entorpecentes e da Gerência Estadual de Polinter e Capturas.

Fonte: Assessoria | Polícia Civil-MT