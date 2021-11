PM encontra jovem de 24 anos assassinado a tiros em área de mata

Do: Olhar Direto

Um jovem de 24 anos, identificado como Hernandes Martins dos Santos, foi executado e teve o corpo encontrado em uma área de mata, nas proximidades do córrego da Zona, em Ipiranga do Norte (438 quilômetros de Cuiabá). Consta que a vítima foi morta a tiros.

Uma denúncia apontou aos policiais militares que o corpo estava nas proximidades. Quando a equipe chegou, constatou a veracidade das informações.

Não foi detalhado onde a vítima foi atingida pelos disparos de arma de fogo. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local realizando os trabalhos e recolheu o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento, ninguém foi preso e as motivações do crime ainda serão investigadas pela Polícia Civil. (Com informações do Só Notícias)