Piloto de 29 anos fica com 95% do corpo queimado após queda de avião agrícola em fazenda de MT

Celso Antônio Jasper iria fazer a primeira pulverização em uma área para o plantio de soja, quando aconteceu o acidente.

O local da queda é uma região de mata. Segundo as testemunhas, o piloto relatou pane no motor, conseguindo sair do avião após a queda. No entanto, com a colisão, a aeronave pegou fogo e Celso sofreu queimaduras pelo corpo.

Ele foi socorrido pelo dono da fazenda e levado para um hospital da cidade.