PF deflagra operação contra organização criminosa que enviava ecstasy pelos Correios em MT e mais 12 estados

A Polícia Federal, em cerca de cinco meses de investigações, identificou que o grupo criminoso remeteu mais de 500 encomendas contendo a droga pelos Correios, que é popularmente conhecida por “ecstasy” ou “bala”.

Foram cumpridos 48 mandados de busca e apreensão em MT, Paraíba, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Rondônia, além de dois mandados de prisão temporária e um mandado de prisão preventiva na cidade de Uberlândia (MG).

As ordens judicias foram expedidas pela Vara de Entorpecentes de Campina Grande (PB), após manifestação favorável por parte do Ministério Público.

As investigações apontaram que a comercialização do entorpecente ocorria através de aplicativos de mensagens e tiveram como destinatários traficantes de Cuiabá, Sorriso e de diversas outras cidades do país.