Pedinte morre ao ser atropelado por motorista de Cobalt próximo ao Sinuelo

Do: Olhar Direto

Um homem, ainda não identificado, morreu na noite da última terça-feira (02), ao ser atropelado por um veículo Cobalt, no km 393, da BR-364, em frente ao restaurante Sinuelo (saída para Rondonópolis). A vítima estaria pedindo dinheiro no local, pouco antes do fato. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) aguarda o comparecimento de familiares.

Segundo informações repassadas pela da Polícia Civil, após análise dos vestígios e segundo informações do condutor do veículo, ele trafegava pela rodovia sentido Cuiabá, sendo que durante o trajeto o pedestre ingressou na via, quando o condutor estava na faixa da esquerda .

O motorista do Cobalt disse que ainda tentou desviar, mas sem sucesso, sendo que a vítima ainda foi atingida e morreu ainda no local.

Segundo informações dos funcionários do Sinuelo, a vítima estava pedindo dinheiro às pessoas no local e havia ingerido bebida alcoólica. O bafômetro do condutor do Cobalt deu negativo para ingestão de álcool.

O corpo do pedinte encontra-se na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal de Cuiabá, aguardando o comparecimento de familiares. Ele aparenta ter entre 20 e 30 anos.

Entre as características físicas do jovem estão: pele morena clara, cabelos castanhos, barba e bigode, 72kg e tatuagem de coração no bíceps direito.

O comparecimento de familiares é necessário para os procedimentos de identificação e liberação do cadáver da unidade.

O caso é apurado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).