Parceria entre Elizeu Nascimento e prefeitura de Campo Verde garante abastecimento de água em dois assentamentos

Com informações do MegaNews CV

A iniciativa irá contemplar o Assentamento Dom Osório e Santo Antônio da Fartura.

O deputado estadual Elizeu Nascimento (PSL) esteve no município de Campo Verde em Mato Grosso na ultima semana, e foi recebido pelo prefeito Alexandre Lopes, juntamente com o gerente municipal de projetos Rubens Anunciação, o secretario de agricultura, Flávio Gesser e o gerente de planejamento, Almir José. O tema da reunião, que aconteceu na sede da prefeitura, foram as emendas parlamentares que o deputado destinou a o município – R$ 55 mil para a Associação dos Agricultores de Dom Osório e R$ 50 mil para Associação dos Agricultores Santo Antônio da Fartura, para que sejam construídos poços artesianos.

Para que os poços possam ser feitos de forma legal, foram elaborados estudos pela Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat).

De acordo com o deputado, ficará sob a responsabilidade da prefeitura a execução da obra. “Sei das dificuldades enfrentadas pelos gestores de alguns municípios, sabemos que não é o suficiente para resolver o problema, por esse motivo antes de vir até o assentamento, estive com o prefeito Alexandre Lopes, e deixamos acordado que a prefeitura irá entrar com os valores em contra partida, para que o problema possa ser resolvido definitivamente”, destacou Elizeu.

Após a reunião na prefeitura, Elizeu Nascimento foi até o Assentamento Santo Antônio da Fartura, onde vivem cerca de 700 famílias de pequenos produtores rurais.