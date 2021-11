Pai encontra corpo do filho em estrada vicinal de Campo Verde

Com informações do MegaNews CV

Neste Sábado (6) por volta das 23h50min, o senhor L entrou em contato com a Polícia Militar de Campo Verde solicitando uma viatura no posto Gardez pois o mesmo teria encontrado o corpo do seu filho em uma estrada vicinal na região da fazenda Adriana.

A guarnição de pronto imediato se deslocou até o local informado onde foi possível verificar a veracidade das informações.

Foi realizada pela guarnição o isolamento do local e posteriormente contactada a Polícia Civil para iniciar as investigações sobre o caso.