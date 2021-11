Paciente morre após ambulância capotar em acidente a caminho de hospital em MT

Um paciente de 57 anos morreu após a ambulância UTI Móvel da Secretaria de Saúde de Cáceres (MT) que ele estava capotar em um acidente na BR-070, próximo a Cuiabá, nessa quinta-feira (18). No veículo, também estava uma auxiliar de enfermagem e o motorista, que foram socorridos com vida e encaminhados ao hospital.

“Neste momento de dor e pesar, venho me solidarizar com os familiares do Senhor Claudinei Antônio Tavares e prestar minhas condolências pela perda irreparável. E, em nome da população cacerense, fraternalmente pedir a Deus que seja força e consolo a todos” diz.