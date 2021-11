Outubro tem média de quatro motoristas presos embriagados em blitzes; ex-prefeito e delegado entre os detidos

Do: Olhar Direto

Levantamento divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) aponta que o mês de outubro teve uma média de quatro motoristas presos embriagados por dia em blitzes realizadas em Cuiabá, Várzea Grande e Sorriso. Apesar das punições severas, as ações continuam recorrentes. No dia 29, o ex-prefeito desta última cidade Dilceu Rossato (Republicanos), foi detido por estar ao volante após ter ingerido bebida alcoólica. O deputado Carlos Avallone acabou multado por beber e dirigir.

Em outubro, 136 pessoas foram presas em flagrante durante abordagem de fiscalização por conduzirem veículos sob influência de álcool, crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito. No momento do teste do bafômetro, o condutor apresentou índice de álcool no sangue superior a 0,33 miligramas por litro de ar expelido.

A pena é detenção de seis meses a três anos, multa de R$ 2.934,70 e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Essa é uma conduta grave, que coloca em risco a vida do motorista e de outras pessoas no trânsito.

As prisões em flagrante ocorreram durante as 31 operações realizadas no mês de outubro em Cuiabá, Várzea Grande e Sorriso pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran) em parceria com as demais forças de Segurança Pública do Estado.

Nas operações foram fiscalizados 2.379 veículos, 902 veículos foram autuados e 688 removidos. Foram realizados 1.278 testes de alcoolemia e confeccionados 1.401 Autos de Infração de Trânsito, sendo 261 por conduzir veículo sob efeito de álcool, crime previsto no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

Os flagrantes de pessoas conduzindo veículos sem possuir a CNH também continuam. Foram 271 autuações de motoristas inabilitados. Essa é uma infração de trânsito com penalidade de natureza gravíssima no valor de R$ 880,41, prevista no artigo 162, I do Código de Trânsito Brasileiro.

No dia 1º de outubro, o deputado estadual Carlos Avalone (PSDB), foi autuado após ter sido flagrado dirigindo sob influência de álcool. Ele foi interceptado em uma blitz realizada na avenida Isaac Póvoas, no bairro Popular, em Cuiabá, mas não foi preso.

O ex-prefeito de Sorriso (397 km da Capital), Dilceu Rossato (Republicanos), foi parado em uma Blitz da Lei Seca na Avenida Ademar Riedi, no Bairro Industrial. Rossato voltava de uma confraternização de sua empresa e seguia para sua casa, que fica próxima ao local. Ele aceitou fazer teste do bafômetro e foi autuado.

Rossato teria bebido cerveja no local e depois decidiu ir para casa, que fica próxima ao local. No entanto, na segunda quadra acabou se deparando com a blitz.

A abordagem foi tranquila e ocorreu sem confusões. O ex-prefeito foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Além dele, outras 15 pessoas foram detidas. No dia 7 de outubro, o delegado aposentado da Polícia Civil Marco Antônio Alves Fonseca, 61 anos, foi preso após ser abordado com sinais de embriaguez na blitz da Lei Seca realizada no bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá. Fiscalização Diariamente, o Detran-MT e as demais forças de Segurança Pública do Estado estão nas ruas visando reduzir os índices de irregularidades administrativas, civis e até criminais, que colocam em risco a vida das pessoas no trânsito. O objetivo das operações de fiscalização é conscientizar, estimular boas práticas e a mudança de comportamento no trânsito para salvar vidas. As operações ordinárias são realizadas pela equipe de fiscalização do Detran em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTRAN). Já a operação Lei Seca é coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) com participação do Detran-MT, Polícia Militar (PMMT), por meio do Batalhão de Trânsito; Polícia Judiciária Civil (PJC), por meio da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran); Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob), Guarda Municipal de Várzea Grande e Serviço de Operações Especiais (SOE) do Sistema Penitenciário.