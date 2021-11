Mulher morre e homens ficam feridos em acidente entre carro, ônibus e carreta

Do: Olhar Direto

Uma mulher morreu e dois homens ficaram feridos em uma colisão entre um veículo de passeio e um ônibus, na manhã de terça-feira (23), na região da Serra da Petrovina, em Rondonópolis (216 quilômetros de Cuiabá).

De acordo com o site Agora MT, o motorista do Lifan, com placas de Sinop, seguia sentido a cidade de Alto Garças, quando teria tentado realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo na lateral de uma carreta e depois de frente com um ônibus.

Com o impacto, o carro foi lançado para o outro lado da pista. Uma mulher, que seria passageira, não resistiu aos ferimentos e faleceu na hora. O motorista e o outro passageiro foram socorridos com vida para uma unidade de saúde.

O ônibus foi parar em uma plantação e nenhum dos 50 passageiros se feriu. O condutor da carreta também saiu ileso.

A Polícia Rodoviária Federal e a Perícia Técnica (Politec) apuram o caso.