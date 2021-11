Motorista desvia carga de soja e registra B.O. relatando furto

Do: MidiaNews

Ele e mais um homem foram presos pelo crime, desvendado nesta quinta-feira em Rondonópolis

Um falso crime de furto de veículo e de uma carga de soja em Rondonópolis foi esclarecido pela Polícia Civil, e dois homens foram presos nesta quinta-feira (11), após investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

Os suspeitos, de 29 e 32 anos, foram autuados em flagrante e com eles foi apreendido um aparelho celular de origem criminosa.

As diligências iniciaram logo depois do registro de ocorrência do furto de um caminhão e semi reboques carregados com 37,5 toneladas de soja, ocorrido na quarta-feira (10).

Durante as investigações para localizar o veículo e recuperar a carga e prender os autores, os policiais civis identificaram um dos envolvidos no crime, que tem um comércio no Bairro Marechal Rondon.

Ele foi questionado sobre o furto do caminhão e confessou a participação, sendo que sua função foi dirigir o caminhão. O suspeito contou que veículo ficou estacionado no pátio de um posto de combustível, e depois foi levado com a carga para outro endereço, onde a soja seria descarregada.

Os policiais da DERF localizaram, na sequência, o veículo furtado. A equipe foi ao local onde supostamente a soja foi descarregada, mas não localizaram nenhum produto.

O proprietário e o motorista do caminhão foram chamados à delegacia. Na Derf, o motorista acabou assumindo o envolvimento no furto, inclusive, confirmando a versão dada pelo primeiro suspeito preso.

Na casa de um dos suspeitos, os investigadores apreenderam duas armas falsas, uma porção de maconha, munições, rádio HT, balança de precisão, entre outros objetos, além de um veículo Ecosport, que tinha registro de furto ocorrido no dia 1º de novembro.

Questionado sobre o Ecosport, o suspeito assumiu de 29 anos a participação no crime e responderá também por esse furto.