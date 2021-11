Motociclista colide com carreta, é arremessado e morre em MT

Do: MidiaNews

Perícia identificou que a vítima invadiu a pista; o motorista da carreta fugiu do local

O motociclista Antônio da Silva de Jesus, de 49 anos, morreu neste domingo (31) após bater de frente com uma carreta enquanto trafegava na BR-163, em Sinop (a 480 km de Cuiabá).

Segundo informações da Polícia Civil, as investigações apontaram que Antônio invadiu a pista contrária e ocasionou a batida frontal com o veículo, que transportava farelo de milho.

Com a violência do impacto o motociclista foi arremessado a vários metros e teve o tórax e a cabeça dilacerados ao cair no chão.

Antônio morreu na hora e a carreta envolvida no acidente foi abandonada pelo motorista, que fugiu do local sem acionar o socorro.

Policiais rodoviários afirmaram que o motorista disse ter fugido por medo de represálias de algum familiar da vítima que eventualmente aparecesse no local.

Além da Polícia Civil, a Politec também esteve no local e fez os procedimentos de perícia para apurar as circunstâncias do acidente.

O corpo de Antônio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames de necropsia antes de ser liberado para a família.

Seu velório e sepultamento ocorreram na manhã desta segunda-feira (1º), no Cemitério Municipal De Sinop.