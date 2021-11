Menino de quatro anos corre para atravessar rua e acaba atropelado por motociclista; veja vídeo

Do: Olhar Direto

Um menino de quatro anos foi atropelado por um motociclista na tarde desta quarta-feira (3), na cidade de Rondonópolis (216 quilômetros de Cuiabá). Uma câmera de segurança flagrou o momento que a criança corre para atravessar a via, mas acaba atingida pelo veículo.

O menino estava acompanhado de algumas crianças na rua 15 de Novembro, quando corre para atravessar a via e acaba atingido pelo veículo. O motociclista ainda tenta desviar, mas não adiantou.

Acionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiro estiveram no local prestando atendimento ao garoto, que foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Apesar do impacto, ele teve somente algumas escoriações pelo corpo. O condutor da moto permaneceu no local do acidente.

