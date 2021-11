Menino de nove anos desce de moto para pegar latinha e morre atropelado por Voyage roubado

Do: Olhar Direto

Um menino de nove anos morreu atropelado por um carro, modelo Voyage, na tarde de domingo (7), em uma estrada rural entre Tangará da Serra e o distrito de Novo Progresso. O veículo seria produto de roubo/furto.

De acordo com informações do site Bem Notícias, o menino estava em uma motocicleta com o pai, quando teria parado para pegar uma lata de bebida na estrada. Ele não viu e foi atingido por um Voyage em alta velocidade. O condutor ainda perdeu controle e caiu em uma vala com o carro.

Acionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou reanimação da vítima no local e encaminhou ele para Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O motorista do carro foi encaminhado para delegacia.