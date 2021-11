Médico veterinário é assassinado a facadas em propriedade rural

Do: Olhar Direto

Um médico veterinário identificado como Ayres Benjamin Andreolla, 33 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (5), em uma propriedade rural de Diamantino (180 quilômetros de Cuiabá).

De acordo com informações preliminares, o homem foi brutalmente assassinado com golpes de faca. A vítima foi encontrada pela Polícia Militar caída na área da frente da residência do suspeito.

Ele seria da cidade de Campo Verde e estaria na cidade para trabalhar.

A Polícia Civil e Perícia Técnica (Politec) irão apurar as circunstâncias do homicídio.