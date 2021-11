Juiz mantém prisão e ‘Rapunzel Cuiabana’ é encaminhada para penitenciária em Cuiabá

Do: Olhar Direto

O juiz do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Wladymir Perri, converteu a prisão em flagrante de Kamila Gonçalvez Vieira, de 26 anos, em preventiva, durante audiência de custódia realizada na tarde de quinta-feira (11). Sendo assim, Rapunzel Cuiabana irá ficar presa na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, de Cuiabá.

Kamila teria roubado móveis de ao menos duas residências alugadas em que morou. Apesar de jovem, é investigada por praticar diversos golpes na região metropolitana.

A influencer digital foi presa na noite de quarta-feira (10), pela Polícia Militar. Conforme registro da ocorrência, uma mulher teria alugado uma casa mobiliada para Kamila. No entanto, Kamila teria furtado todos os pertences do imóvel como cama, ar-condicionado, geladeira, roupas de cama e prataria.

Depois disso, ela teria se mudado para outra residência. A vítima então conseguiu contato com o proprietário da atual moradia de Kamila que relatou que também estaria sendo roubado.

Os policiais então foram até o local no bairro Nossa Senhora Aparecida, onde vasculharam o imóvel e verificaram que a porta do depósito estaria arrombada. Kamila teria furtado diversos objetos de alto valor, dentre eles relógios Rolex, Hublot, pedras preciosas de turmalina paraíba, prataria, ouro, dentro outros materiais.

Kamila teria feito várias vítimas na capital, que inclusive, se uniram em um grupo de WhatsApp. As mulheres souberam da prisão e reconheceram vários produtos que foram apreendidos na casa onde ela acabou presa.

De acordo com vítimas, depois de cometer furtos e golpes, a digital influencer também costumava fazer ameaças, dizendo que iria processá-las.

O proprietário da atual moradia de Kamila conseguiu recuperar alguns pertences, mas não localizou as pedras de esmeralda.

Um homem que alugava um dos quartos onde a mulher morava também relatou que sua aliança teria sumido.

Por conta do grande volume de materiais roubados, foi necessário acionar um veículo de frete para o transporte.

A PM informou que Rapunzel Cuiabana tem diversas passagens criminais por furto, estelionato e ameaças.

O caso segue sendo investigado.