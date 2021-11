Jovem é indiciada por homicídio doloso de servidor da Prefeitura

Do: MidiaNews

Inquérito foi concluído na tarde de quarta; amigo que viu agressão e o abandonou não foi indiciado

Uma jovem de 18 anos, moradora da cidade de Brasnorte (a 571 quilômetros de Cuiabá), foi indiciada por homicídio doloso pelo assassinato do servidor da Prefeitura de Cuiabá Rodolfo Silva da Costa, de 29 anos.

O inquérito foi concluído na tarde de quarta-feira (17) e está sendo encaminhado ao Poder Judiciário. A prisão da jovem não foi solicitada pois, segundo o delegado Anderson Veiga – que coordenou as investigações-, não houve necessidade.

“Desde o curso das investigações, ela colaborou e não se esquivou em momento algum. Por essa razão, entendemos que não houve essa necessidade até o presente momento”, explicou.

Rodolfo morreu no dia 3 de setembro, após ficar três dias internado no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) com traumatismo crânio-encefálico.

O crime ganhou notoriedade por, inicialmente, ter se pensado que a vítima teria sido espancada e abandonada na rua por criminosos. Com o decorrer das investigações, no entanto, conclui-se que a vítima se envolveu em uma briga com a jovem indiciada em uma tabacaria de Cuiabá.

Na ocasião, o estranhamento teve início dentro da tabacaria e acabou em uma briga corporal na rua, que causou a morte do servidor.

Durante a briga foram trocados tapas, puxões de cabelo e arranhões. Em determinado momento, a jovem caiu por cima de Rodolfo e bateu a sua cabeça dele repetidas vezes no chão.

Depois desse momento, ela saiu de cima da vítima, mas as investidas continuaram. Rodolfo teria corrido para longe dela, momento em que caiu no chão e não levantou mais.

Do o início da briga, até o momento em que a vítima foi socorrida pelo (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) passaram-se aproximadamente seis horas. Quando foi encontrado, Rodolfo tinha formigas pelo corpo e apresentava as pupilas dilatadas, indicando lesão neurológica.

“Entendemos cabível o indiciamento por homicídio, porque em determinado momento da briga, enquanto ela o dominava, ela mesma confessou que bateu com a cabeça dele ao solo de várias formas”, explicou.

Rodolfo tinha duas lesões na cabeça, uma provocada possivelmente pela queda, pois várias testemunhas alegaram ouvir um barulho forte quando ele caiu e, a outra, provocada durante a briga.

“Ainda que a intenção não fosse matar, ela assumiu o risco de produzir esse resultado. Entraria o tipo penal de homicídio doloso, com dolo eventual”, disse o delegado.

Abandonado pelo amigo

Outro ponto que chamou a atenção no caso foi o fato de Rodolfo ter sido abandonado por todos, inclusive pelo amigo do qual ele estava acompanhado na tabacaria.

Durante os depoimentos, todos alegaram terem pensado que se tratava apenas de um caso de embriaguez.

O amigo de Rodolfo afirmou à polícia que pensou que ele estivesse dormindo, pois chegou a ouvir um ronco. O tal barulho poderia, na verdade, se tratar de uma dificuldade de respiração.

“Ele foi deixado à própria sorte, de ladrões e malfeitores, ainda que estivesse só dormindo”, disse o delegado.

Por ora, no entanto, apenas a autora do crime foi indiciada. “Pode até ser instaurado inquérito complementar para apurar essa omissão por parte de terceiros”, explicou o delegado.

Durante o período em que ainda havia testemunhas no local, um segurança que também presenciou a briga, chamou uma viatura que estava nas proximidades.

Os militares foram até o local, mas após o caso ser reportado dispensaram a equipe, alegando que cuidariam de Rodolfo.

“Nós temos ciência de que corre na Corregedoria da Polícia Militar um procedimento para apurar a conduta dos policiais que atenderam a ocorrência, para saber da regularidade ou não da ação deles”, disse.

“Consideramos que tem um rico material probatório, porque encontramos testemunhas presenciais que, por vezes, isso não é possível”, concluiu o delegado.