Jovem de 21 anos com passagens pela polícia é executado com dois tiros no rosto

Do: Olhar Direto

Vanderson de Souza Santos, 21 anos, foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (1º), no bairro módulo – 5, em Juína (745 quilômetros de Cuiabá). A vítima foi atingida por dois disparos no rosto.

Conforme as informações da Polícia Civil, o jovem estava em uma casa, quando acabou surpreendido pelo suspeito, que efetuou dois disparos no rosto de Vanderson.

Depois do crime, o suspeito fugiu do local. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe apenas constatou o óbito.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) encontrou na casa 34 porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

Durante checagem, foi constatado que a vítima possui uma passagem por crime de tráfico de drogas na cidade de Brasnorte. Uma pessoa que estaria na casa teria testemunhado o fato.

O caso é investigado pela Polícia Civil. (Com informações do Juína News)