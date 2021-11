Irmãos de dois e cinco anos se afogam e morrem em açude de fazenda

Do: Olhar Direto

Dois irmãos, sendo um menino de dois e uma menina de cinco anos, morreram afogados na tarde de sábado (27) em um açude, na comunidade de Campo Alegre de Baixo, em Nossa Senhora do Livramento (distante 27km de Cuiabá).

Testemunhas informaram que as crianças brincavam no local quando acabaram se afogando. Eles não sabiam nadar e acabaram afundando em determinando momento da brincadeira. A mãe das crianças ficou em total estado de choque ao saber do acontecido.

Após ser confirmada as mortes, a polícia e a equipe do hospital de Livramento foram acionados e após deslocarem até o local. O IML foi acionado e recolheu o corpo. O velório das crianças será neste domingo na comunidade onde ambas residiam.

O Corpo de Bombeiros emitiu mais um alerta aos pais e responsáveis por crianças que residem próximos de rios, açudes e lagos. Que orientem os menores a não irem para o lado fundo da água e nem brincarem sozinhas na beirada dos lagos.