Imuniza Mais MT: Campo Verde é premiada por bom desempenho na vacinação contra Influenza e Covid-19

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, através da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica, foi premiada pelo Governo de Mato Grosso pelo bom desempenho na vacinação contra a Influenza e Covid-19. Os prêmios foram distribuídos a 15 municípios no programa Imuniza Mais MT. A entrega oficial das premiações ocorreu nesta quinta-feira (18.11).

O prêmio foi em dinheiro que deve ser destinado a ações da Saúde. Concorreram ao incentivo os municípios que alcançaram mais de 80% de cobertura vacinal contra Influenza e mais de 90% de cobertura vacinal contra Covid-19.

“Para mim é uma grande satisfação não só entregar essa premiação simbólica, mas, acima de tudo, saber do esforço e do trabalho envolvidos nessa ação. A próxima etapa do Imuniza Mais MT englobará 12 vacinas e são vacinas que já estão disponíveis na rede pública há muitos anos, que visam combater doenças que já foram erradicadas”, declarou o governador Mauro Mendes, durante a solenidade entrega dos cheques aos municípios.

Campo Verde foi o segundo município que melhor vacinou na categoria de cidades entre 30 mil e 60 mil habitantes, recebendo um prêmio de R$ 150 mil.

O prefeito Alexandre Lopes e a vice-prefeita Edna Queiroz, que também secretária Municipal de Saúde, foram à capital Cuiabá para receber a premiação das mãos do governador Mauro Mendes.

“Conseguimos um amplo alcance da vacinação e o resultado é este. Vamos reverter esse valor em melhorias para a área da Saúde. Temos que parabenizar nossas equipes de vacinação, assim como o secretário de Saúde Luis Artur Zimmermann Antonio, que juntos fizeram um trabalho hercúleo, especialmente diante da pandemia da covid-19. Aproveito também para parabenizar o governo pela iniciativa de incentivar os municípios”, afirmou o prefeito, ao receber o prêmio.

Premiações

No extrato populacional um, com municípios com menos de cinco mil habitantes, ficou em primeiro lugar o município de Planalto da Serra, cuja premiação foi de R$ 60 mil. Nova Brasilândia ficou em segundo lugar e levou o prêmio de R$ 50 mil. Em terceiro lugar, está o município Torixoréu, que recebeu um incentivo de R$ 40 mil.

No extrato populacional dois, com municípios entre cinco e 10 mil habitantes, Cocalinho ficou em primeiro lugar (R$ 80 mil); Porto dos Gaúchos em segundo lugar (R$ 70 mil) e Campos de Júlio em terceiro lugar (R$ 60 mil).

No extrato populacional três, com municípios entre 10 a 15 mil habitantes, Nova Ubiratã ficou em primeiro lugar (R$ 100 mil) e Paranaíta em segundo lugar (R$ 80 mil). Nenhum munícipio alcançou a terceira categoria desse extrato.

No extrato populacional quatro, com municípios entre 15 a 30 mil habitantes, Jaciara ficou em primeiro lugar (R$ 150 mil) e Nova Xavantina em segundo lugar (R$ 120 mil). Nenhum munícipio alcançou a terceira categoria desse extrato.

No extrato populacional cinco, com municípios entre 30 a 60 mil habitantes, Poconé ficou em primeiro lugar (R$ 200 mil) e Campo Verde em segundo lugar (R$ 150 mil). Nenhum munícipio alcançou a terceira categoria desse extrato.

No extrato populacional seis, com municípios de mais de 60 mil habitantes, Rondonópolis ficou em primeiro lugar (R$ 300 mil), Lucas do Rio Verde em segundo (R$ 200 mil) e Primavera do Leste em terceiro lugar (R$ 150 mil).