Idoso com Alzheimer agride esposa e é assassinado pelo filho com golpe de faca no pescoço

Do: Olhar Direto

Um idoso diagnosticado com Alzheimer foi assassinado na tarde desta quinta-feira (25) após ser esfaqueado pelo filho no pescoço no bairro Residencial Paraíso, em Rondonópolis (217 km de Cuiabá). A vítima foi atingida após agredir e acusar a esposa de traição e o suspeito, que é filho do casal, ter agido em defesa da mãe. Ainda segundo ela, o rapaz sofre de epilepsia.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 16h40. Aos agentes, a esposa do homem esfaqueado disse que ele sofria de alzheimer e desconfiava que ela o traía com outra pessoa. Por volta das 11h daquele dia, ele, então, passou a ofendê-la com palavras de baixo calão.

A mulher, por sua vez, compareceu até a delegacia da cidade, onde pediu apoio. Ao retornar para casa, o seu esposo continuou a discussão e, para a defender, o filho do casal passou a agredir o pai fisicamente. Em dado momento, transtornado, o suspeito ainda pegou uma faca e esfaqueou a região próxima ao pescoço da vítima.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi solicitada e constatou o óbito do homem. Aos militares, a mãe disse que o suspeito sofre de epilepsia e toma várias medicações. O suspeito teve lesões no braço direito e esquerdo e no lado esquerdo do peito, causadas pelo pai enquanto tentava se defender.

Diante da situação, o suspeito foi preso e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia da cidade onde deve responder por homicídio e demais medidas cabíveis.