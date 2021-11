Identificados três jovens executados a tiros e encontrados ao lado de carro queimado

Do: Olhar Direto

Carlos Augusto Lenes dos Santos, de 28 anos, Jean Carlos Campos Dias, 24 e Luiz Gustavo Pinheiro, 24, foram identificados como os três homens executados a tiros e encontrados ao lado de um carro carbonizado na manhã de terça-feira (02), na zona rural de Diamantino (181 quilômetros de Cuiabá).

Os três mortos são da cidade de Pacaembu (SP), para onde os corpos foram levados.

Cogita-se que a morte pode ter ocorrido por conta de uma briga entre facções criminosas, apesar de ainda não ter sido confirmado que as vítimas tivessem ligações com algum grupo.

Vale lembrar que o maior grupo criminoso em São Paulo é o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção rival do Comando Vermelho (CV), que tem atuação em Mato Grosso.

Segundo as informações da Polícia Militar de Diamantino, a equipe foi acionada para seguir até a região conhecida como ‘Água Fria’, na zona rural da cidade. Quando chegou, encontrou os três corpos caídos ao lado de um veículo.

O carro estava completamente carbonizado, mas os corpos não. As vítimas todas estavam ao lado do veículo e com perfurações provocadas por arma de fogo.

Próximo aos corpos foram deixados um estepe de pneu, chave de roda e carregador de bateria. Foi possível recuperar parte da placa do Gol (BRAA, final 17).